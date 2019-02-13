НБУ снял ограничения по открытию новых отделений банков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Нацбанк отменил формальные ограничения для расширения бизнеса банков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию пресс-службы НБУ в Facebook.
Как сообщает пресс-служба, ранее планам банков по открытию новых отделений и предоставлению новых видов услуг могло помешать нарушение отдельных нормативов или применения мер воздействия, срок которых не истёк.
Отныне условиями расширения банком его бизнеса является только экономическая обоснованность открытия нового отделения или предоставления нового вида финансовых услуг, их соответствие стратегии и бизнес-плана банка.
Ранее УНН сообщал, что в НБУ назвали одну из ключевых задач для банков на этот год.
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