Нацбанк розширив можливості зберіганні запасів готівки у банках
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національний банк України розширив можливості уповноважених банків у зберіганні запасів готівки, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк врегулював низку питань, що сприятимуть оперативному забезпеченню регіонів готівкою та здійсненню операцій із запасами готівки Національного банку України на зберіганні в уповноважених банках", - йдеться в повідомленні.
Зокрема Національний банк:
- розширив можливості зберігання уповноваженими банками запасів готівки у визначених ними сховищах та/або сейфах, що використовуються в якості сховищ;
- врахував логістичні можливості уповноважених банків з обслуговування регіонів готівкою та розширив можливості територіального розташування сховищ/сейфів, в яких зберігаються запаси готівки;
- надав право уповноваженим банкам страхувати готівку, що перевозиться власним підрозділом інкасації, а також залучати до перевезення запасів готівки підрозділ інкасації іншого банку або юридичної особи, яка отримала від Національного банку ліцензію на надання банкам послуг з інкасації.
"Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 30.11.2017 № 122 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – постанова № 122), якою вносяться зміни до постанови Правління Національного банку України від 07.12.2016 № 408 та затвердженого нею Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків", - наголосили у НБУ.
Крім того постановою № 122 встановлено правила зберігання і перевезення запасів готівки відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова № 122 набирає чинності з 08.12.2017.
Нагадаємо, що сьогодні статус уповноваженого банку, який може залучатися до зберігання запасів готівки регулятора, мають АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та АТ "Райффайзен Банк Аваль".