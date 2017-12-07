Нацбанк расширил возможности хранении запасов наличности в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальный банк Украины расширил возможности уполномоченных банков в хранении запасов наличности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк урегулировал ряд вопросов, которые будут способствовать оперативному обеспечению регионов наличными и осуществлению операций с запасами наличности Национального банка Украины на хранении в уполномоченных банках", - говорится в сообщении.
В частности Национальный банк:
- расширил возможности хранения уполномоченными банками запасов наличности в определенных ими хранилищах и/или сейфах, используемых в качестве хранилищ;
- учел логистические возможности уполномоченных банков по обслуживанию регионов наличными и расширил возможности территориального расположения хранилищ/сейфов, в которых хранятся запасы наличности;
- предоставил право уполномоченным банкам страховать наличные груза собственным подразделением инкассации, а также привлекать к перевозке запасов наличности подразделение инкассации другого банка или юридического лица, получившего от Национального банка лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.
"Соответствующие нормы содержатся в постановлении Правления Национального банка Украины от 30.11.2017 № 122 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" (далее - постановление № 122), которым вносятся изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 07.12. 2016 № 408 и утвержденного им Положения о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченных банков", - отметили в НБУ.
Кроме того постановлением № 122 установлены правила хранения и перевозки запасов наличности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка Украины. Постановление № 122 вступает в силу с 08.12.2017.
Напомним, что сегодня статус уполномоченного банка, который может привлекаться к хранению запасов наличности регулятора, имеют АО "Ощадбанк", ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" и АО "Райффайзен Банк Аваль".