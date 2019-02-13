НБУ зняв обмеження щодо відкриття нових відділень банків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Нацбанк скасував формальні обмеження для розширення бізнесу банків. Про це повідомляє УНН з посиланням на публікацію прес-служби НБУ у Facebook.
Як повідомляє прес-служба, раніше планам банків з відкриття нових відділень і надання нових видів послуг могли завадити порушення окремих нормативів чи застосування заходів впливу, строк яких не закінчився.
Відтепер умовами розширення банком його бізнесу є лише економічна обґрунтованість відкриття нового відділення або надання нового виду фінансових послуг, їх відповідність стратегії та бізнес-плану банку.
Раніше УНН повідомляв, що в НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік.
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