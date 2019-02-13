НБУ зняв обмеження щодо відкриття нових відділень банків

Як повідомляє прес-служба, раніше планам банків з відкриття нових відділень і надання нових видів послуг могли завадити порушення окремих нормативів чи застосування заходів впливу, строк яких не закінчився.

Відтепер умовами розширення банком його бізнесу є лише економічна обґрунтованість відкриття нового відділення або надання нового виду фінансових послуг, їх відповідність стратегії та бізнес-плану банку.

Раніше УНН повідомляв, що в НБУ назвали одне з ключових завдань для банків на цей рік.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк розширив можливості зберіганні запасів готівки у банках