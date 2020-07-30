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НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями: детали

НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями: детали

Киев  •  УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Национальный банк утвердил и опубликовал положения об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Положение разработано в связи с введением в действие 28 апреля 2020 гожа новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Действие положения распространяется на участников небанковского финансового рынка, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере финансового мониторинга осуществляет Национальный банк. Национальный банк предоставил небанковским учреждениям достаточно времени для настройки собственных процессов и процедур с финмониторинга - до конца 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, основные концептуальные подходы положения включают:
▪️ использование риск-ориентированного подхода;
▪️ построение надлежащей системы управления рисками;
▪️ усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов;
▪️ методы удаленной идентификации и верификации;
▪️ адаптированный перечень критериев риска и индикаторов рискованности;
▪️ риск-ориентированные подходы к политически значимым лицам, членам их семей и связанным лицам (PEPs).

Сообщается также, что отдельные требования к учреждениям являются упрощенными по сравнению с банками, например: 
▪️ большинстве учреждений рекомендовано иметь систему автоматизации процессов с финмониторинга, однако обязательным она только для платежных систем, осуществляющих денежные переводы в режиме онлайн;
▪️ оценка риска клиентов происходит по упрощенным методам, в том числе учреждениям предоставлена возможность оценивать риск каждого клиента отдельно, а на групповой основе;
▪️ установлено особые меры по надлежащей проверке клиентов и выгодоприобретателем для страховых компаний;
▪️ небанковские учреждения не согласовывают с Национальным банком кандидатуру ответственного работника за финмониторинг. К тому же ответственному работнику разрешается совмещение и совместительство по должности.

В Нацбанке заявили также о новом порядке применения мер воздействия к учреждениям.

"Национальный банк утвердил и опубликовал новое положение о применении мер воздействия к небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга", - говорится в сообщении пресс-службы.

В НБУ отмечают, что новым законом определено расширение видов мер воздействия к учреждениям, а именно:
▪️ письменное предупреждение;
▪️ заключение Национальным банком письменного соглашения с учреждением. По этому соглашению учреждение обязуется уплатить определенное денежное обязательство и принять меры для устранения и/или недопущения в дальнейшем нарушений требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, повысить эффективность системы управления рисками и тому подобное;
▪️ возложении на учреждение обязанности отстранения от работы должностного лица учреждения. Отстраненными могут быть: руководитель (руководители) учреждения, ответственный работник с финмониторинга.

Все решения о применении мер воздействия в Национальном банке принимаются правлением Национального банка или Комитетом, которому делегированы отдельные полномочия по регулированию и надзору.

Как сообщалось в УНН, ранее Национальный банк утвердил и опубликовал новое положение об осуществлении банками финансового мониторинга, после вступления в силу соответствующего закона в Украине.

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