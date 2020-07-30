НБУ затвердив новий порядок фінмоніторингу небанківськими установами: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Національний банк затвердив та оприлюднив положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Положення розроблене у зв’язку з уведенням у дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія положення поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк. Національний банк надав небанківським установам достатньо часу для налаштування власних процесів та процедур із фінмоніторингу – до кінця 2020 року", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Так, основні концептуальні підходи положення включають:
▪️ використання ризик-орієнтованого підходу;
▪️ побудову належної системи управління ризиками;
▪️ посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнтів;
▪️ методи віддаленої ідентифікації та верифікації;
▪️ адаптований перелік критеріїв ризику та індикаторів ризиковості;
▪️ ризик-орієнтовані підходи до політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб (PEPs).
Повідомляється також, що окремі вимоги до установ є спрощеними порівняно з банками, наприклад:
▪️ більшості установ рекомендовано мати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу, проте обов’язковою вона є лише для платіжних систем, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн;
▪️ оцінка ризику клієнтів відбувається за спрощеними методами, в тому числі установам надано можливість оцінювати ризик не кожного клієнта окремо, а на груповій основі;
▪️ установлено особливі заходи з належної перевірки клієнтів та вигодоодержувачів для страхових компаній;
▪️ небанківські установи не погоджують із Національним банком кандидатуру відповідального працівника за фінмоніторинг. До того ж відповідальному працівнику дозволяється суміщення та сумісництво за посадою.
У Нацбанку заявили також про новий порядок застосування заходів впливу до установ.
"Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу", - йдеться у повідомленні пресслужби.
У НБУ зазначають, що новим законом визначено розширення видів заходів впливу до установ, а саме:
▪️ письмове застереження;
▪️ укладення Національним банком письмової угоди з установою. За цією угодою установа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшому порушень вимог законодавства з питань фінмоніторингу, підвищити ефективність системи управління ризиками тощо;
▪️ покладення на установу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи установи. Відстороненими можуть бути: керівник (керівники) установи, відповідальний працівник за фінмоніторинг.
Усі рішення про застосування заходів впливу в Національному банку приймаються правлінням Національного банку або Комітетом, якому делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду.
Як повідомлялося в УНН, раніше Національний банк затвердив та оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, після набуття чинності відповідного закону в Україні.