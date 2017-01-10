НБУ заподозрили в предвзятости к руководству банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Выборочное преследование руководства банка "Михайловский" может объясняться тем, что в свое время они не пошли на соглашение с Нацбанком и другими заинтересованными лицами. Об этом заявил правозащитник Эдуард Багиров в комментарии УНН.
"Меня очень удивляет следующее. Претензии, предъявленные к банку "Михайловский", можно было предъявить к десятку других банков. Я понимаю, что на каком-то этапе бывший глава банка не договорился, скажем так, с НБУ или другими определенными должностными лицами, которые проявили интерес к банку. Если следовать логике НБУ, под следствием должны находится сейчас не менее двух десятков бывших банкиров, но под следствием сейчас только бывший глава правления "Михайловского". С моей точки зрения, здесь есть или заказ, или предвзятое отношение конкретно к этому банку и его руководителям", - отметил Э.Багиров.
По его убеждению, бывший глава банка "Михайловский" Игорь Дорошенко ничем не отличается от других банкиров, поэтому его преследование выглядит подозрительно.
Напомним, в мае 2016 года Нацбанк внезапно признал банк "Михайловский" неплатежеспособным, хотя еще в конце апреля официально сообщал, что банк выполняет план финансового оздоровления. При этом, как оказалось, основанием для признания банка неплатежеспособным стало исполнение постановлений самого НБУ.
По данным СМИ, признание банка "Михайловский" неплатежеспособным могло быть преднамеренным со стороны заинтересованных лиц в НБУ.
Также напомним, вкладчик банка "Михайловский" выиграл суд против Фонда гарантирования вкладов физлиц, который отказал ему в законных выплатах.