НБУ запідозрили в упередженості до керівництва банку “Михайлівський”

“Мене дуже дивує наступне. Претензії, які пред’явлені до банку „Михайлівський“, можна було пред’явити до десятку інших банків. Я розумію, що на якомусь етапі колишній голова банку не домовився, скажімо так, з НБУ або іншими певними посадовими особами, які проявили інтерес до банку. Якщо слідувати логіці НБУ, під слідством повинні знаходиться зараз не менше ніж два десятки колишніх банкірів, але під слідством зараз тільки колишній глава правління „Михайлівського“. З моєї точки зору, тут є або замовлення, або упереджене ставлення конкретно до цього банку і його керівників”, — зазначив Е.Багіров.

На його переконання, колишній глава банку “Михайлівський” Ігор Дорошенко нічим не відрізняється від інших банкірів, тому його переслідування виглядає підозріло.

Нагадаємо, в травні 2016 року Нацбанк раптово визнав банк “Михайлівський” неплатоспроможним, хоча ще в кінці квітня офіційно повідомляв, що банк виконує план фінансового оздоровлення. При цьому, як виявилося, підставою для визнання банку неплатоспроможним стало виконання постанов самого НБУ.

За даними ЗМІ, визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним могло бути навмисним з боку зацікавлених осіб в НБУ.

Також нагадаємо, вкладник банку “Михайлівський” виграв суд проти Фонду гарантування вкладів фізосіб, який відмовив йому в законних виплат.