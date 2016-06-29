НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,87 грн/долл.



100 долл. - 2487.3395 грн;



100 евро - 2752.4899 грн;



10 российских рублей - 3.7958 грн.



Напомним, что с 31 марта 2015 Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривни по новой методике.

По новому порядку расчета, ежедневный официальный курс устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего.