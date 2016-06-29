НБУ установил официальный курс гривны на уровне 24,87 грн/долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. По информации на сайте НБУ, официальный курс гривны на 29 июня составляет 24,87 грн/долл., передает УНН.
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- 100 долл. - 2487.3395 грн;
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- 100 евро - 2752.4899 грн;
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- 10 российских рублей - 3.7958 грн.
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Напомним, что с 31 марта 2015 Национальный банк Украины устанавливает официальный курс гривни по новой методике.
По новому порядку расчета, ежедневный официальный курс устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего.