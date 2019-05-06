НБУ определил победителей первого этапа конкурса на лучшую монету 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Национальный банк Украины определил победителей первого этапа конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2018 год. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Так, наибольшее количество голосов получили:
"Лучшая монета года":
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- "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины" (нейзильбер, номинал 5 гривен) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор - Владимир Демьяненко;
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- набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал 5 гривен (любой монеты) - авторы эскизов: Владимир Таран Александр Харук, Сергей Харук; скульптор монет "Эра мира" и "Эра перемен" - Анатолий Демьяненко, скульптор монеты "Эра технологий" - Владимир Демьяненко, скульптор монеты "Человек, время, пространство" - Владимир Демьяненко; программное моделирование - Виталий Андриянов;
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- "Копание картошки" (серебро, номинал 10 гривен) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Владимир Демьяненко, Анатолий Демьяненко.
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"Лучше раскрытия темы":
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- набор "К 100-летию Национальной академии наук Украины": "Эра мира", "Эра перемен", "Эра технологий", "Человек, время, пространство" (серебро, номинал 5 гривен (любой монеты) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульптор монет "Эра мира" и "Эра перемен" - Анатолий Демьяненко, скульптор монеты "Эра технологий" - Владимир Демьяненко, скульптор монеты "Человек, время, пространство" - Владимир Демьяненко; программное моделирование - Виталий Андриянов;
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- "Любомир Гузар" (серебро, номинал 5 гривен) - авторы эскизов: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук; скульпторы Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчу;
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- "К новогодним праздникам" (нейзильбер, номинал 5 гривен) - автор эскизов - Любовь Андрощук; скульптор - Владимир Демьяненко; программное моделирование - Виталий Андриянов.
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В НБУ добавили, что активно украинцы голосовали и за другие монеты, а именно "Вепрь" (серебро), "Дельфин" (серебро), "Марена днепровская" (нейзильбер), "100 лет образования Общества Красного Креста Украины" (нейзильбер), "Сердце отдаю детям" (нейзильбер), "Меджибожская крепость" (серебро), "Защитникам донецкого аэропорта" (сплав на основе цинка), "День украинского добровольца" (сплав на основе цинка), "100-летие создания Украинской военно-морского флота" (сплав на основе цинка).
"Однако по условиям конкурса они не попали ко второму этапу", - уточнили в финрегуляторе.
В Центробанке отметили, что первый этап конкурса продолжался с 1 февраля до 1 апреля 2019 года.
"Вскоре состоится второй этап конкурса, во время которого члены специально созданной комиссии тайным голосованием определят лучшую монету 2018 года", - добавили в НБУ.
Напомним, лучшей монетой 2017 года стала серебряная памятная монета "Колесо жизни".
Как сообщал УНН, НБУ планирует 21 мая провести электронный биржевой аукцион по продаже памятных монет.