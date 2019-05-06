НБУ визначив переможців першого етапу конкурсу на кращу монету 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Національний банк України визначив переможців першого етапу конкурсу "Краща монета року України" за 2018 рік. Про це повідомили у прес-службі НБУ, передає УНН.
Так, найбільшу кількість голосів одержали:
"Краща монета року":
-
- "100-річчя випуску перших поштових марок України" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор – Володимир Дем’яненко;
-
- набір "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал 5 гривень (кожної монети) – автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор монет "Ера миру" та "Ера змін" – Анатолій Демяненко, скульптор монети "Ера технологій" – Володимир Дем’яненко, скульптор монети "Людина, час, простір" – Володимир Атаманчук; програмне моделювання – Віталій Андріянов;
-
- "Копання картоплі" (срібло, номінал 10 гривень) – автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптори: Володимир Дем’яненко, Анатолій Демяненко.
-
"Краще розкриття теми":
-
- набір "До 100-річчя Національної академії наук України": "Ера миру", "Ера змін", "Ера технологій", "Людина, час, простір" (срібло, номінал 5 гривень (кожної монети) – автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор монет "Ера миру" та "Ера змін" – Анатолій Демяненко, скульптор монети "Ера технологій" – Володимир Дем’яненко, скульптор монети "Людина, час, простір" – Володимир Атаманчук; програмне моделювання – Віталій Андріянов;
-
- "Любомир Гузар" (срібло, номінал 5 гривень) – автори ескізів: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчу;
-
- "До новорічних свят" (нейзильбер, номінал 5 гривень) – автор ескізів – Любов Андрощук; скульптор – Володимир Атаманчук; програмне моделювання – Віталій Андріянов.
-
У НБУ додали, що активно українці голосували і за інші монети, а саме "Вепр" (срібло), "Дельфін" (срібло), "Марена дніпровська" (нейзильбер), "100 років утворення Товариства Червоного Хреста України" (нейзильбер), "Серце віддаю дітям" (нейзильбер), "Меджибізька фортеця" (срібло), "Захисникам донецького аеропорту" (сплав на основі цинку), "День українського добровольця" (сплав на основі цинку), "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" (сплав на основі цинку).
"Проте за умовами конкурсу вони не потрапили до другого етапу", - уточнили у фінрегуляторі.
У Центробанку зазначили, що перший етап конкурсу тривав з 1 лютого до 1 квітня 2019 року.
"Незабаром відбудеться другий етап конкурсу, під час якого члени спеціально створеної комісії таємним голосуванням визначать кращу монету 2018 року", - додали у НБУ.
Нагадаємо, кращою монетою 2017 року стала срібна пам’ятна монета "Колесо життя".
Як повідомляв УНН, НБУ планує 21 травня провести електронний біржовий аукціон з продажу пам’ятних монет.