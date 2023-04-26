НБУ выпустил памятную монету к годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Нацбанк продолжает серию памятных монет, посвященных возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника. В 37-ю годовщину катастрофы на электростанции НБУ вводит в обращение монету «Чернобыль. Возрождение. Рысь евразийская», информируют в ведомстве, передает УНН.
Детали
На аверсе монеты в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак «Радиационная угроза», окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аиста черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.
На реверсе на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне содержится надпись: РЫСЬ/ЕВРАЗИЙСКАЯ/; вверху – рысь и рысята.
Номинал памятной монеты 5 грн, тираж – 40 000 шт.
Приобрести ее можно будет с 01.05.2023 в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.
Справка
В прошлом рысь была привычным для Полесья хищником. Но в результате освоения лесов и массовой охоты ради ценного меха рысь стала редким животным, занесенным в Красную книгу Украины, а также официально признанным в Европе находящимся под угрозой исчезновения.
Шанс на возрождение вида появился в Чернобыльской зоне. Ведь 30-километровая зона отчуждения и зона безусловного отселения, на которой с 26 апреля 2016 года действует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, превратились в своеобразный резерват для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей животного мира. Среди них и рысь евразийская.
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