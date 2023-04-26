НБУ випустив пам’ятну монету до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нацбанк продовжує серію пам’ятних монет, присвячених відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. У 37-му річницю катастрофи на електростанції НБУ вводить в обіг монету «Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська», інформують у відомстві, передає УНН.
Деталі
На аверсі монети в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
На реверсі на тлі пейзажу зображено рись, над якою ліворуч на дзеркальному тлі міститься напис: РИСЬ/ЄВРАЗІЙСЬКА/; угорі – рись та рисенята.
Номінал пам’ятної монети – 5 грн, тираж – 40 000 шт.
Придбати її можна буде з 01.05.2023 в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банках-дистриб’юторах.
Довідково
У минулому рись була звичним для Полісся хижаком. Але внаслідок освоєння лісів та масового полювання заради цінного хутра рись стала рідкісною твариною, що занесена до Червоної книги України, а також офіційно визнана в Європі такою, що перебуває під загрозою зникнення.
Шанс на відродження виду з’явився в Чорнобильській зоні. Адже 30-кілометрова зона відчуження та зона безумовного відселення, на якій із 26 квітня 2016 року діє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, перетворились у своєрідний резерват для розмноження не тільки типових, а й рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Серед них і рись євразійська.
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