НБУ выпустил новую монету к 100-летию Украинского Радио: где и когда можно приобрести

ukenru
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление
 • 112757 просмотра

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
 • 118671 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
 • 125247 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
 • 125773 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
 • 112722 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 105263 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 124961 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 107489 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115992 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116818 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников

Атака на Киев: силы ПВО обезвредили около десятка российских беспилотников

 • 62938 просмотра
Раскрывает много секретов: в Антарктиде впервые нашли янтарь, ему 90 миллионов лет и он

Раскрывает много секретов: в Антарктиде впервые нашли янтарь, ему 90 миллионов лет и он

 • 29842 просмотра
В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

 • 38738 просмотра
Войска рф нанесли 464 удара по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли 464 удара по Запорожской области - ОВА

 • 20779 просмотра
Австрия без российского газа: МИД Украины прокомментировал энергетический шантаж рф

Австрия без российского газа: МИД Украины прокомментировал энергетический шантаж рф

 • 26565 просмотра
публикации
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 112749 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 109382 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 118752 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 124955 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 136885 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих фантастических фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

 • 58872 просмотра
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

 • 62388 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

 • 64226 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

 • 55165 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

 • 46868 просмотра
Актуальное
НБУ выпустил новую монету к 100-летию Украинского Радио: где и когда можно приобрести

НБУ выпустил новую монету к 100-летию Украинского Радио: где и когда можно приобрести

Киев  •  УНН

 • 3296 просмотра

Read in English

Национальный банк представил памятную монету номиналом 5 гривен к столетию Украинского Радио. Монета изготовлена из нейзильбера тиражом 50 000 штук и будет доступна для приобретения с 26 ноября 2024 года.

Национальный банк представил новую памятную монету к столетию Украинского Радио. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НБУ.

"В Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко 15 ноября 2024 года состоялась торжественная презентация новой памятной монеты "100 лет со времени основания „Украинского Радио"", посвященной столетию Украинского Радио", - говорится в сообщении.

После презентации монеты участники мероприятия осуществили погашение почтовой марки "Новое столетие Украинского Радио", которую Укрпочта выпустила по случаю столетнего юбилея радиостанции.

Сообщается, что на аверсе памятной монеты "100 лет со времени основания „Украинского Радио"" в центре композиции расположен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого многократно повторяется фраза ГОВОРИТ КИЕВ, что акцентирует внимание на исторической и современной роли Киева как центра коммуникации. Этот элемент также отражает стилизованный фрагмент линии соприкосновения и распространения радиоволн над оккупированными территориями, что символизирует важность Украинского Радио в отстаивании национальной самобытности и противодействия вражеской пропаганде. Вверху указана надпись УКРАИНА, слева - номинал 5 с графическим символом гривны ₴ (горизонтально), год чеканки - 2024 (вертикально), ниже - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты стилизовано изображено распространение радиоволн, источником которых является точка над буквой "і" в слове "радио". Эта буква изображена в виде своеобразной мачты, что символизирует идентификацию именно Украинского Радио. Под композицией размещена надпись УКРАИНСКОЕ / РАДИО 1924, что означает год основания крупнейшей радиосети Украины.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Скульптор - Анатолий Демьяненко.

Добавим

Памятная монета "100 лет со времени основания „Украинского Радио"" введена в обращение 15 ноября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед".

Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 26 ноября 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"2 сент. 2024, 12:45 • 27070 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоКультура
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
ukrposhtaУкрпочта
ukrainaУкраина
kievКиев