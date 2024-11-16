НБУ выпустил новую монету к 100-летию Украинского Радио: где и когда можно приобрести
Киев • УНН
Национальный банк представил памятную монету номиналом 5 гривен к столетию Украинского Радио. Монета изготовлена из нейзильбера тиражом 50 000 штук и будет доступна для приобретения с 26 ноября 2024 года.
Национальный банк представил новую памятную монету к столетию Украинского Радио. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НБУ.
"В Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко 15 ноября 2024 года состоялась торжественная презентация новой памятной монеты "100 лет со времени основания „Украинского Радио"", посвященной столетию Украинского Радио", - говорится в сообщении.
После презентации монеты участники мероприятия осуществили погашение почтовой марки "Новое столетие Украинского Радио", которую Укрпочта выпустила по случаю столетнего юбилея радиостанции.
Сообщается, что на аверсе памятной монеты "100 лет со времени основания „Украинского Радио"" в центре композиции расположен малый Государственный Герб Украины, вокруг которого многократно повторяется фраза ГОВОРИТ КИЕВ, что акцентирует внимание на исторической и современной роли Киева как центра коммуникации. Этот элемент также отражает стилизованный фрагмент линии соприкосновения и распространения радиоволн над оккупированными территориями, что символизирует важность Украинского Радио в отстаивании национальной самобытности и противодействия вражеской пропаганде. Вверху указана надпись УКРАИНА, слева - номинал 5 с графическим символом гривны ₴ (горизонтально), год чеканки - 2024 (вертикально), ниже - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты стилизовано изображено распространение радиоволн, источником которых является точка над буквой "і" в слове "радио". Эта буква изображена в виде своеобразной мачты, что символизирует идентификацию именно Украинского Радио. Под композицией размещена надпись УКРАИНСКОЕ / РАДИО 1924, что означает год основания крупнейшей радиосети Украины.
Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Скульптор - Анатолий Демьяненко.
Добавим
Памятная монета "100 лет со времени основания „Украинского Радио"" введена в обращение 15 ноября 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед".
Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке.
Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 26 ноября 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
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