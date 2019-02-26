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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 13675 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 37882 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119309 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122266 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124201 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122404 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154409 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141269 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145179 просмотра

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НБУ отозвал лицензию на перевод средств у "Первой украинской платежной системы"

НБУ отозвал лицензию на перевод средств у "Первой украинской платежной системы"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Национальный банк отозвал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в ООО "Первая Украинская Платежная Система". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Национальный банк Украины 25 февраля 2019 отозвал у ООО "Первая Украинская Платежная Система" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов осуществления валютных операций от 22 апреля 2015 № 17/1, говорится в сообщении НБУ.

Соответствующее решение было принято после получения от компании обращение об отзыве лицензии в связи с самостоятельным принятием решения о прекращении осуществления деятельности по переводу средств.

Напомним, международная платежная система TYME подала иск против НБУ о признании незаконным решения от 14 июня 2018 "Об отмене регистрации международной платежной системы TYME".

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