НБУ отозвал лицензию на перевод средств у "Первой украинской платежной системы"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Национальный банк отозвал лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов в ООО "Первая Украинская Платежная Система". Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Национальный банк Украины 25 февраля 2019 отозвал у ООО "Первая Украинская Платежная Система" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов осуществления валютных операций от 22 апреля 2015 № 17/1, говорится в сообщении НБУ.
Соответствующее решение было принято после получения от компании обращение об отзыве лицензии в связи с самостоятельным принятием решения о прекращении осуществления деятельности по переводу средств.
Напомним, международная платежная система TYME подала иск против НБУ о признании незаконным решения от 14 июня 2018 "Об отмене регистрации международной платежной системы TYME".