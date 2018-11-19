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Запрещенная в Украине платежная система TYME судится с НБУ

Запрещенная в Украине платежная система TYME судится с НБУ

Киев  •  УНН

 • 12826 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Международная платежная система TYME подала иск против НБУ о признании незаконным решения от 14 июня 2018 года “Об отмене регистрации международной платежной системы TYME”. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает УНН.

“По утверждению руководства НБУ, данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств нарушения платежной системой TYME требований регулятора, в результате которых возникли риски национальной безопасности Украины”, — отмечают в компании.

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TYME судится из-за решения регулятора об отзыве всех лицензий в связи с определением ее деятельности нарушающей законы Украины. Акционеры TYME требуют обязать суд восстановить действие всех разрешений на деятельность, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

В компании также заявили о том, что Национальный банк принял непрозрачное и противозаконное решение.

“TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было. Компания считает, что действия СБУ и действия НБУ в лице Якова Смолия не лежат в правой плоскости и носят преступный характер”, - утверждают в TYME.

В компании также ссылаются на 2015 год, когда СБУ уже направляла запрос в НБУ по гораздо более серьезным обвинениям TYME. По данным оператора, НБУ в течение месяца проводил внеплановую проверку МПС TYME, и обвинения СБУ не подтвердились.

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По определению НБУ от 23 февраля 2018 года, компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия была лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 года. В начале 2018 TYME был предоставлен статус социально важной платежной системы Украины вместе с “Укрпочтой”.

Отметим, что НБУ решением от 14 июня отменил регистрацию международной платежной системы TYME через сотрудничество с российской системой Сontact, которая попала в майский список санкций. Оператором системы TYME является финансовая компания “ОМП-2013”. В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа.

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Напомним, в мае 2017 и 2018 года СНБО ввела ряд санкций против физических и юридических лиц из РФ.

Украинские Национальные Новости

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