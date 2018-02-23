Найбільше грошей у 2017 році до України переказано з Росії та США

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Найбільше коштів було переказано до України з Росії та США. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.