Найбільше грошей у 2017 році до України переказано з Росії та США

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Протягом 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Найбільше коштів було переказано до України з Росії та США. Про це повідомили у НБУ, передає УНН.

“Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Упродовж 2017 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у вісім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, у 2017 році на території України послуги переказу коштів надавали 36 систем, з яких 29 — системи, створені резидентами, та 7 — системи, створені нерезидентами.

З використанням усіх цих систем переказу коштів, у 2017 році було переказано:

  • в Україну — 2 378 млн доларів в еквіваленті,
  • за межі України — 286 млн доларів в еквіваленті,
  • в межах України — 4 456 млн доларів в еквіваленті.

“За підсумками 2017 року на ринку систем переказу коштів, створених резидентами, лідером за сумою переказів є міжнародна платіжна система TYME (1 360 млн доларів в еквіваленті)”, — додали у НБУ.

Усього за 2017 рік за допомогою систем переказу коштів, створених банками та небанківськими установами — резидентами, переказано:

  • в межах України — 4 453,04 млн доларів в еквіваленті,
  • в Україну — 113,66 млн доларів в еквіваленті,
  • за межі України — 3,06 млн доларів в еквіваленті.

Зазначається, що упродовж 2017 року в Україні здійснювали діяльність 7 систем переказу коштів, створених нерезидентами, а саме:

  • 3 системи з США,
  • по 1 — з Грузії, Великобританії, Канади, Азербайджану.

За 2017 рік за допомогою систем переказу коштів, створених нерезидентами, було переказано:

  • в Україну — 2 264, 26 млн доларів в еквіваленті,
  • за межі України — 282,98 млн доларів в еквіваленті,
  • в межах України — 2,68 млн доларів в еквіваленті.

“Серед систем переказу коштів, створених нерезидентами, у 2017 році перше місце за обсягами здійснених переказів посідає Western Union (51,9% усіх транскордонних переказів в Україну та 74,2% — з України).

Нагадаємо, у 2017 році через систему електронних платежів НБУ здійснено на 7% більше платежів (за сумою), ніж у попередньому році.

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