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Больше всего денег за 2017 год в Украину перечислено из России и США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Больше всего средств было переведено в Украину из России и США. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

“Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы”, - говорится в сообщении.

В частности, в 2017 году на территории Украины услуги перевода средств предоставляли 36 систем, из которых 29 — системы, созданные резидентами, и 7 — системы, созданные нерезидентами.

С использованием всех этих систем перевода средств, в 2017 году было переведено:

  • в Украину — 2 378 млн долларов в эквиваленте,
  • за пределы Украины — 286 млн долларов в эквиваленте,
  • в пределах Украины — 4 456 млн долларов в эквиваленте.

“По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов стала международная платежная система TYME (1 360 млн долларов в эквиваленте)”, — добавили в НБУ.

Всего за 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями — резидентами, перечислено:

  • в пределах Украины — 4 453,04 млн долларов в эквиваленте,
  • в Украине — 113,66 млн долларов в эквиваленте,
  • за пределы Украины — 3,06 млн долларов в эквиваленте.

Отмечается, что на протяжении 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно:

  • 3 системы из США,
  • по 1 — из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.

За 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено:

  • в Украину — 2 264, 26 млн долларов в эквиваленте,
  • за пределы Украины — 282,98 млн долларов в эквиваленте,
  • в пределах Украины — 2,68 млн долларов в эквиваленте.

“Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% — из Украины).

Напомним, в 2017 году через систему электронных платежей НБУ осуществлено на 7% больше платежей (по сумме), чем в предыдущем году.

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