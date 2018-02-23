Больше всего денег за 2017 год в Украину перечислено из России и США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Больше всего средств было переведено в Украину из России и США. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.
“Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы”, - говорится в сообщении.
В частности, в 2017 году на территории Украины услуги перевода средств предоставляли 36 систем, из которых 29 — системы, созданные резидентами, и 7 — системы, созданные нерезидентами.
С использованием всех этих систем перевода средств, в 2017 году было переведено:
-
- в Украину — 2 378 млн долларов в эквиваленте,
-
- за пределы Украины — 286 млн долларов в эквиваленте,
-
- в пределах Украины — 4 456 млн долларов в эквиваленте.
-
“По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов стала международная платежная система TYME (1 360 млн долларов в эквиваленте)”, — добавили в НБУ.
Всего за 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных банками и небанковскими учреждениями — резидентами, перечислено:
-
- в пределах Украины — 4 453,04 млн долларов в эквиваленте,
-
- в Украине — 113,66 млн долларов в эквиваленте,
-
- за пределы Украины — 3,06 млн долларов в эквиваленте.
-
Отмечается, что на протяжении 2017 года в Украине осуществляли деятельность 7 систем перевода средств, созданных нерезидентами, а именно:
-
- 3 системы из США,
-
- по 1 — из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана.
-
За 2017 год с помощью систем перевода средств, созданных нерезидентами, было переведено:
-
- в Украину — 2 264, 26 млн долларов в эквиваленте,
-
- за пределы Украины — 282,98 млн долларов в эквиваленте,
-
- в пределах Украины — 2,68 млн долларов в эквиваленте.
-
“Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает Western Union (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% — из Украины).
Напомним, в 2017 году через систему электронных платежей НБУ осуществлено на 7% больше платежей (по сумме), чем в предыдущем году.