Больше всего денег за 2017 год в Украину перечислено из России и США

КИЕВ. 23 февраля. УНН. В течение 2017 года сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы. Больше всего средств было переведено в Украину из России и США. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.