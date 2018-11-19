Заборонена в Україні платіжна система TYME позивається до НБУ

“За твердженнями керівництва НБУ, дані рішення були прийняті на підставі отриманих від СБУ безперечних доказів про порушення платіжною системою TYME вимог регулятора, в наслідок яких виникли ризики національної безпеки України”, — відзначають в компанії.

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TYME позивається через рішення регулятора про відкликання всіх ліцензій у зв’язку із визначенням її діяльності такою, що порушує закони України. Акціонери TYME вимагають зобов’язати суд відновити дії усіх дозволів на діяльність, а також реєстрацію платіжної системи і всіх її учасників.

У компанії також заявили про те, що Національний банк ухвалив непрозоре і протизаконне рішення.

“TYME неодноразово запитувала надати дані документи для ознайомлення, в тому числі через адвокатські запити. В отриманих відповідях від НБУ і СБУ документів надано не було. Компанія вважає, що дії СБУ і дії НБУ в особі Якова Смолія не лежать в правій площині і носять злочинний характер”, — стверджують в TYME.

У компанії також посилаються на 2015 рік, коли СБУ вже направляла запит в НБУ за набагато більш серйозними звинуваченнями TYME. За даними оператора, НБУ протягом місяця проводив позапланову перевірку МПС TYME, і звинувачення СБУ не підтвердилися.

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За визначенням НБУ від 23 лютого 2018 року, компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 років. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом з “Укрпоштою”.

Зазначимо, що НБУ рішенням від 14 червня скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME через співпрацю із російською системою Сontact, яка потрапила у травневий список санкцій. Оператором системи TYME є фінансова компанія “ОМП-2013”. У листопаді 2014 роки її співвласником став генеральний директор ІК Concorde Capital Ігор Мазепа.

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Нагадаємо, у травні 2017 і 2018 року РНБО ввела низку санкцій проти фізичних і юридичних осіб з РФ.