Міжнародну платіжну систему заборонили за порушення режиму санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. СБУ викрила міжнародну платіжну систему на співпраці зі санкційною російською компанією. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
“СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби державний регулятор прийняв рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи „TYME“”, — йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем для уникнення дії застосованих до неї обмежень використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера — міжнародної платіжної системи “TYME”.
Як зазначається, впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами. Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами країни-агресора.
Служба безпеки України раніше вже інформувала НБУ про іншу міжнародну платіжну систему, яка здійснювала співпрацю із забороненими в Україні контрагентами. У зв’язку з цим Національний банк застосував до неї обмежувальні заходи.
Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами країни-агресора.
У СБУ нагадали, що на постійній основі проводять системну роботу із моніторингу ефективності застосованих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених рішенням РНБО України від 2 травня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018.
Раніше у РНБО розповіли, хто потрапив під санкції проти РФ.