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Міжнародну платіжну систему заборонили за порушення режиму санкцій проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. СБУ викрила міжнародну платіжну систему на співпраці зі санкційною російською компанією. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН

“СБУ поінформувала Національний банк України про ризики виникнення загроз національній безпеці у зв’язку з такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби державний регулятор прийняв рішення про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи „TYME“”, — йдеться у повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що одна із заборонених в Україні російських платіжних систем для уникнення дії застосованих до неї обмежень використовує для переказу коштів в Україну можливості партнера — міжнародної платіжної системи “TYME”.

Як зазначається, впровадження платіжними системами цього протиправного механізму підтверджено відповідними документальними матеріалами. Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами країни-агресора.

Служба безпеки України раніше вже інформувала НБУ про іншу міжнародну платіжну систему, яка здійснювала співпрацю із забороненими в Україні контрагентами. У зв’язку з цим Національний банк застосував до неї обмежувальні заходи.

Наразі вказана міжнародна платіжна система припинила свою взаємодію із платіжними системами країни-агресора.

У СБУ нагадали, що на постійній основі проводять системну роботу із моніторингу ефективності застосованих персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених рішенням РНБО України від 2 травня 2018 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018.

Раніше у РНБО розповіли, хто потрапив під санкції проти РФ.

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