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Международную платежную систему запретили за нарушение режима санкций против РФ

Международную платежную систему запретили за нарушение режима санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 13766 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. СБУ разоблачила международную платежную систему на факте сотрудничества с санкционной российской компанией. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

“СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы „TYME“”, - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера — международной платежной системы “TYME”.

Как отмечается, внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами. Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора.

Служба безопасности Украины ранее уже информировала НБУ о другой международной платежной системе, которая осуществляла сотрудничество с запрещенными в Украине контрагентами. В связи с этим Национальный банк применил к ней ограничительные меры.

Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора.

В СБУ напомнили, что на постоянной основе проводят системную работу по мониторингу эффективности применяемых персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных решением СНБО Украины от 2 мая 2018 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2018 года № 126/2018.

Ранее в СНБО рассказали, кто попал под санкции против РФ.

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