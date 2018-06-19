Международную платежную систему запретили за нарушение режима санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. СБУ разоблачила международную платежную систему на факте сотрудничества с санкционной российской компанией. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
“СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы государственный регулятор принял решение об отмене регистрации международной платежной системы „TYME“”, - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера — международной платежной системы “TYME”.
Как отмечается, внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами. Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора.
Служба безопасности Украины ранее уже информировала НБУ о другой международной платежной системе, которая осуществляла сотрудничество с запрещенными в Украине контрагентами. В связи с этим Национальный банк применил к ней ограничительные меры.
Сейчас указанная международная платежная система прекратила свое взаимодействие с платежными системами страны-агрессора.
В СБУ напомнили, что на постоянной основе проводят системную работу по мониторингу эффективности применяемых персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), предусмотренных решением СНБО Украины от 2 мая 2018 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 мая 2018 года № 126/2018.
Ранее в СНБО рассказали, кто попал под санкции против РФ.