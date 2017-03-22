Держдума заборонила грошові перекази з РФ в Україну через іноземні системи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Депутати Держдуми Росії прийняли в третьому читанні закон, який регулює транскордонні грошові перекази з Росії за допомогою іноземних платіжних систем. Зміни вносяться до федерального закону "Про національну платіжну систему". Як наголошується в супровідних матеріалах до закону, він спрямований на усунення негативних наслідків заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, запровадженої 17 жовтня 2016 року. Про це передає УНН із посиланням на ТАСС.
У законі вказується, що в разі запровадження з боку іноземної держави заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані Центробанком РФ, транскордонний переказ може пройти тільки через оператора, підконтрольного російській юридичній особі. Його норми будуть поширюватися тільки на грошові перекази, що проходять без відкриття банківського рахунку.
Відомості про запровадження іноземними державами заборон щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані Банком Росії, будуть розміщуватися на офіційному сайті регулятора.
Положення документа набудуть чинності через 30 днів з моменту його офіційного опублікування.
Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна заборонила на своїй території роботу шести російських систем переказів: “Золота Корона”, “Юністрим”, “Колібрі”, “Лідер”, Anelik та Blizko.