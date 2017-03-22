Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38502 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119589 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178629 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130401 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125018 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117464 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106512 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107548 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103912 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы

Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон, который регулирует трансграничные денежные переводы из России с помощью иностранных платежных систем. Изменения вносятся в федеральный закон "О национальной платежной системе". Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, он направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС .

В законе указывается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Его нормы будут распространяться только на денежные переводы, которые проходят без открытия банковского счета.

Сведения о введении иностранными государствами запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Положения документа вступят в силу через 30 дней с момента его официального опубликования.

Напомним, в октябре прошлого года Украина запретила на своїй территории работу шести российских систем переводов: “Золотая Корона”, “Юнистрим”, “Колибри”, “Лидер”, Anelik и Blizko.

 

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