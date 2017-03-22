Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы

В законе указывается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Его нормы будут распространяться только на денежные переводы, которые проходят без открытия банковского счета.

Сведения о введении иностранными государствами запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Положения документа вступят в силу через 30 дней с момента его официального опубликования.

Напомним, в октябре прошлого года Украина запретила на своїй территории работу шести российских систем переводов: “Золотая Корона”, “Юнистрим”, “Колибри”, “Лидер”, Anelik и Blizko.