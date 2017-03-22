Госдума запретила денежные переводы из РФ в Украину через иностранные системы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон, который регулирует трансграничные денежные переводы из России с помощью иностранных платежных систем. Изменения вносятся в федеральный закон "О национальной платежной системе". Как отмечается в сопроводительных материалах к закону, он направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года. Об этом передает УНН со ссылкой на ТАСС .
В законе указывается, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. Его нормы будут распространяться только на денежные переводы, которые проходят без открытия банковского счета.
Сведения о введении иностранными государствами запретов относительно платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.
Положения документа вступят в силу через 30 дней с момента его официального опубликования.
Напомним, в октябре прошлого года Украина запретила на своїй территории работу шести российских систем переводов: “Золотая Корона”, “Юнистрим”, “Колибри”, “Лидер”, Anelik и Blizko.