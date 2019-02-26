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НБУ відкликав ліцензію на переказ коштів у "Першої української платіжної системи"

НБУ відкликав ліцензію на переказ коштів у "Першої української платіжної системи"

Київ • УНН

 • 9661 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Національний банк відкликав ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків у ТОВ "Перша Українська Платіжна Система". Про це повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

Національний банк України 25 лютого 2019 року відкликав у ТОВ "Перша Українська Платіжна Система" ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків здійснення валютних операцій від 22 квітня 2015 № 17/1, йдеться у повідомленні НБУ.

Відповідне рішення було прийняте після отримання від компанії звернення про відкликання ліцензії у зв’язку з самостійним прийняттям рішення про припинення здійснення діяльності з переказу коштів.

Нагадаємо, міжнародна платіжна система TYME подала позов проти НБУ про визнання незаконним рішення від 14 червня 2018 року “Про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME".

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