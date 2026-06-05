НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар и евро снова пошли вверх
Киев • УНН
Официальный курс доллара на 5 июня составляет 44,38 гривны, а евро вырос до 51,67 гривны. В банках американская валюта торгуется в пределах 44,12-44,59 гривны.
По состоянию на пятницу, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,38 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,35 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,67. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,3793 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6686 грн (+14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1938 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,12-44,59 грн, евро по 51,30-51,85 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,34-44,37 грн/долл. и 51,60-51,62 грн/евро.
Напомним
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