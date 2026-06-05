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НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар и евро снова пошли вверх

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Официальный курс доллара на 5 июня составляет 44,38 гривны, а евро вырос до 51,67 гривны. В банках американская валюта торгуется в пределах 44,12-44,59 гривны.

НБУ установил курс валют на 5 июня: доллар и евро снова пошли вверх

По состоянию на пятницу, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,38 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 44,35 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,67. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,3793 грн (+3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6686 грн (+14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1938 грн. (+3 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 44,12-44,59 грн, евро по 51,30-51,85 грн, злотый по 11,80-12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 44,34-44,37 грн/долл. и 51,60-51,62 грн/евро.

      Напомним

      Евросоюз связал выплату помощи Украине с введением 20% НДС на иностранные посылки. Такое требование является необходимым для получения средств от ЕС и МВФ.

      Украинцы в этом году уплатили 15,8 млрд грн земельного налога - на 14,3% больше, чем в прошлом году15.05.26, 11:44 • 3320 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

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