НБУ: Украина выплатила 560 млн долларов долга МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В сентябре текущего года Украина погасила 560,9 миллиона долларов долга перед Международным валютным фондом, пишет УНН со ссылкой на данные, которые приводит пресс-служба Национального банка Украины.
В общем в течение сентября объемы выплат по валютным долгам государства Украина 1,97 миллиарда долларов (в долларовом эквиваленте).
“Из этой суммы 1 223,7 млн долл. США направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн дол. США было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства — по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями”, — указано в сообщении регулятора.
В Национальном банке также добавили, что: “расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долл. США”.
Как писал УНН, Национальный банк Украины направит свою монетарную политику на снижение инфляции до уровня 5%. Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который подписали Кабинет министров и НБУ.