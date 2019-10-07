НБУ: Україна виплатила 560 млн доларів боргу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У вересні поточного року України погасила 560,9 мільйона доларів боргу перед Міжнародним валютним фондом, пише УНН з посиланням на дані, які наводить пресслужба Національного банку України.
Загалом протягом вересня обсяги виплат за валютними боргами держави України 1,97 мільярда доларів (у доларовому еквіваленті).
“З цієї суми 1 223,7 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення єврооблігацій, 560,9 млн дол. США було сплачено за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решту коштів — за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями”, — вказано у повідомленні регулятора.
У Національному банку також додали, що: “витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення Урядом облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, на суму 546,9 млн дол. США”.
Як писав УНН, Національний банк України спрямує свою монетарну політику на зниження інфляції до рівня 5%. Про це йдеться в меморандумі про взаєморозуміння, який підписали Кабінет міністрів і НБУ.