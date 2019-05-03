НБУ: Украина имеет шанс безболезненно пройти пик выплат по международным кредитам

В рамках встречи состоялось обсуждение текущего состояния экономики и банковского сектора Украины, а также влияния недавних резонансных решений в судебных делах, к которым привлечены Национальный банк, на финансовую стабильность страны.

"Главное для центрального банка - выполнять свой мандат по обеспечению ценовой и финансовой стабильности. Для этого мы продолжим работать со всеми государственными институтами, при поддержке институциональной независимости НБУ нашими международными партнерами, руководствуясь принципами прозрачности и партнерства", - отметил Яков Смолий.

Он также акцентировал внимание на основных показателях банковской системы, отмечая ее рекордную прибыль по итогам 2018 и позитивные ожидания в этой части 2019 год. Председатель также отметил, что при сохранении поддержки международных партнеров Украина имеет все шансы безболезненно пройти период пиковых выплат по внешнему государственному долгу и сохранить международные резервы на текущем уровне: 20-21 млрд долл. США.

Рассказывая о текущем состоянии экономики и банковской системы Украины, Председатель НБУ отметил, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции до цели в 5% позволила Правлению начать цикл смягчения монетарной политики, впервые за два года снизив с 26 апреля учетную ставку до 17,5 % годовых.

Участники встречи обратили особое внимание на текущие приоритеты работы Национального банка, а также риски, которые видит Национальный банк для стабильности финансовой системы, в том числе, связанных с рядом текущих судебных процессов. В частности, послы стран "Большой семерки" в очередной раз выразили обеспокоенность обсуждая вопрос отдельных резонансных судебных решений.

Значительную часть встречи была посвящена обсуждению вопросов прогресса в проведении реформ на финансовом рынке Украины и дальнейших запланированных шагов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миссия МВФ ожидаем в середине мая - НБУ

Так, приоритетами для Национального банка остаются сохранение макроэкономической стабильности, достижения цели по инфляции и снижение учетной ставки для содействия снижению стоимости займов, если это не противоречит возможности сохранения ценовой стабильности.

Кроме того, в фокусе внимания остается дальнейшее проведение валютной либерализации, реформирования корпоративного управления в государственных банках, решение проблемы значительных объемов неработающих кредитов на балансах банков и "сплит" функций Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, между Национальным банком и национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.