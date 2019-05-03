НБУ: Україна має шанс безболісно пройти пік виплат за міжнародними кредитами

В рамках зустрічі відбулось обговорення поточного стану економіки і банківського сектору України, а також впливу нещодавніх резонансних рішень у судових справах, до яких залучено Національний банк, на фінансову стабільність країни.

"Головне для центрального банку – виконувати свій мандат із забезпечення цінової і фінансової стабільності. Для цього ми продовжимо працювати з усіма державними інститутами, за підтримки інституційної незалежності НБУ нашими міжнародними партнерами, керуючись принципами прозорості та партнерства", - зауважив Яків Смолій.

Він також акцентував увагу на основних показниках банківської системи, відзначаючи її рекордний прибуток за підсумками 2018 року та позитивні очікування в цій частині на 2019 рік. Голова також зауважив, що за збереження підтримки міжнародних партнерів Україна має всі шанси безболісно пройти період пікових виплат за зовнішнім державним боргом і зберегти міжнародні резерви на поточному рівні: 20-21 млрд дол. США.

Розповідаючи про поточний стан економіки та банківської системи України, Голова НБУ наголосив, що стійка тенденція до уповільнення інфляції до цілі у 5% дала змогу Правлінню розпочати цикл пом’якшення монетарної політики, вперше за два роки знизивши з 26 квітня облікову ставку до 17,5% річних.

Учасники зустрічі звернули окрему увагу на поточні пріоритети роботи Національного банку, а також ризики, які бачить Національний банк для стабільності фінансової системи, в тому числі, пов’язаних з низкою поточних судових процесів. Зокрема, посли країн "Великої сімки" вкотре висловили стурбованість обговорюючи питання окремих резонансних судових рішень.

Значну частину зустрічі було присвячено обговоренню питань прогресу у проведенні реформ на фінансовому ринку України та подальших запланованих кроків.

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Так, пріоритетами для Національного банку залишаються збереження макроекономічної стабільності, досягнення цілі з інфляції та подальше зниження облікової ставки для сприяння зниженню вартості позик, якщо це не суперечитиме можливості збереження цінової стабільності.

Крім того, у фокусі уваги залишається подальше проведення валютної лібералізації, реформування корпоративного управління в державних банках, вирішення проблеми значних обсягів непрацюючих кредитів на балансах банків та "спліт" функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.