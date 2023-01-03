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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НБУ в 2022 собрал на нужды обороны 23,5 млрд. гривен

Киев • УНН

 • 651616 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. На спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, в прошлом году перечислено более 23,5 млрд. грн в эквиваленте, в частности в декабре – более 1 млрд. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

НБУ в 2022 собрал на нужды обороны 23,5 млрд. гривен

Детали

Деньги поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества, в частности, из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и других стран. Всего из-за рубежа поступило почти 7,9 миллиарда гривен в эквиваленте.

В целом Национальный банк в 2022 году перечислил на нужды обороны более 22,3 миллиарда гривен. Наибольшие суммы были перечислены на потребности министерства обороны — 14,7 миллиарда гривен, Государственной службы специальной связи’связи и защиты информации — более 3,8 миллиарда гривен, Национальной полиции — 1,65 миллиарда гривен, Национальной гвардии — 0,99 миллиарда гривен, Государственной пограничной службы — 0,98 миллиарда гривен.

По состоянию на 2 января 2023 года остаток средств на спецсчете составляет более 1,1 миллиарда гривен.

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