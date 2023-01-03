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НБУ у 2022 зібрав на потреби оборони 23,5 млрд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, торік перераховано понад 23,5 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – понад 1 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

НБУ у 2022 зібрав на потреби оборони 23,5 млрд гривень

Деталі

Гроші надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти, зокрема, з США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та інших країн. Загалом з-за кордону надійшло майже 7,9 мільярда гривень в еквіваленті.

Загалом Національний банк у 2022 році перерахував на потреби оборони понад 22,3 мільярда гривень. Найбільші суми були перераховані на потреби міністерства оборони — 14,7 мільярда гривень, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації — понад 3,8 мільярда гривень, Національної поліції — 1,65 мільярда гривень, Національної гвардії — 0,99 мільярда гривень, Державної прикордонної служби — 0,98 мільярда гривень.

Станом на 2 січня 2023 року залишок коштів на спецрахунку становить понад 1,1 мільярда гривень.

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