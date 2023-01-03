Бюджет-2022 на тлі війни звели з дефіцитом у 911 млрд грн

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"За 2022 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 911,1 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 909,5 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на 2022 рік дефіциту в сумі 1399,5 млрд гривень", - повідомили у Мінфіні з посиланням на оперативні дані ДКСУ.

Деталі

У грудні фактичний дефіцит державного бюджету, як повідомляється, становив 99,0 млрд грн, у тому числі загального фонду – 101,3 млрд гривень.

За даними Мінфіну, у 2022 році до загального фонду держбюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень. Зокрема, 480,6 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у 2022 році становили 425,3 млрд гривень.

Касові видатки державного бюджету торік, як зазначили у міністерстві, становили 2 702,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 410,0 млрд грн, або 92,2% від розпису звітного періоду. При цьому, у грудні 2022 року касові видатки державного бюджету були здійснені обсягом 408,8 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 330,5 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за 2022 рік, за оперативними даними, становили 1 261,1 млрд грн або 67,3% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП залучено 666,9 млрд грн. За рахунок випуску військових ОВДП залучено 597,2 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність НБУ - 400 млрд гривень. Із зовнішніх джерел залучено 564,2 млрд грн.

Платежі з погашення держборгу за 2022 рік становили 448,6 млрд грн (99,4% плану), платежі з обслуговування – 156,5 млрд грн (94,7% плану).

Доповнення

Україна у 2023 році очікує дефіцит бюджету у 38 млрд доларів, розраховує закрити його завдяки партнерам.