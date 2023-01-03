Бюджет-2022 на фоне войны свели с дефицитом в 911 млрд грн

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"За 2022 год государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 911,1 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 909,5 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на 2022 год дефицита в сумме 1 399,5 млрд гривен", - сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные ГКСУ.

Детали

В декабре фактический дефицит государственного бюджета, как сообщается, составил 99,0 млрд грн, в том числе общего фонда – 101,3 млрд грн.

По данным Минфина, в 2022 году в общий фонд госбюджета поступило 1 491,1 млрд гривен. В частности, 480,6 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов). Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в 2022 году составили 425,3 млрд гривен.

Кассовые расходы государственного бюджета в прошлом году, как отметили в министерстве, составили 2 702,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 2 410,0 млрд грн, или 92,2% от росписи отчетного периода. При этом в декабре 2022 года кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 408,8 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 330,5 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 2022 год, по оперативным данным, составили 1 261,1 млрд грн или 67,3% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ привлечено 666,9 млрд грн. За счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 597,2 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность НБУ - 400 млрд гривен. Из внешних источников привлечено 564,2 млрд грн.

Платежи по погашению госдолга за 2022 год составляли 448,6 млрд грн (99,4% плана), платежи по обслуживанию – 156,5 млрд грн (94,7% плана).

Дополнение

Украина в 2023 году ожидает дефицит бюджета в 38 млрд долларов, рассчитывает закрыть его благодаря партнерам.