НБУ спрогнозировали темпы подорожания сигарет и алкоголя

КИЕВ. 6 мая. УНН. Подорожание табачной продукции в этом году ожидается на уровне 19% вследствие повышения акцизного налога на нее, алкоголь может вырасти в цене на 6-9% ежегодно по 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на апрельский инфляционный отчет НБУ.