НБУ спрогнозировали темпы подорожания сигарет и алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Подорожание табачной продукции в этом году ожидается на уровне 19% вследствие повышения акцизного налога на нее, алкоголь может вырасти в цене на 6-9% ежегодно по 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на апрельский инфляционный отчет НБУ.
"Административные цены продолжат расти высокими темпами на прогнозном горизонте, отражая приведения отдельных тарифов к рыночным уровням и повышение акцизов", - отмечается в отчете.
Так, по данным НБУ, в текущем году административные цены вырастут на 13,9%.
"Основной вклад будет определять подорожание табачной продукции (ожидается на уровне 19%) вследствие повышения акцизного налога на нее", - добавили в Нацбанке.
При этом повышение административно регулируемых цен в 2020-2021 годах пересмотрено до 9,9% и 9,7% соответственно (с 11,1% и 10,3% в предыдущем прогнозе) из-за более низких мировых цен на газ в гривневом эквиваленте, которые будут определять внутренние тарифы на газ для населения и зависимые от них централизованное отопление и горячее водоснабжение.
"Наибольший вклад в административную инфляцию останется за табачной продукцией, стоимость которой будет расти в значительной степени из-за дальнейшего повышения ставок акцизных сборов. Подорожание алкогольной продукции прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно на прогнозном горизонте", - отметили в НБУ.
Напомним, в марте цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,5%.