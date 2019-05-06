НБУ спрогнозували темпи подорожчання сигарет та алкоголю

КИЇВ. 6 травня. УНН. Подорожчання тютюнової продукції у цьому році очікується на рівні 19% внаслідок підвищення акцизного податку на неї, алкоголь може зрости в ціні на 6-9% щорічно по 2021 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на квітневий інфляційний звіт НБУ.