НБУ спрогнозували темпи подорожчання сигарет та алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Подорожчання тютюнової продукції у цьому році очікується на рівні 19% внаслідок підвищення акцизного податку на неї, алкоголь може зрости в ціні на 6-9% щорічно по 2021 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на квітневий інфляційний звіт НБУ.
"Адміністративні ціни продовжать зростати найвищими темпами на прогнозному горизонті, відображаючи приведення окремих тарифів до ринкових рівнів та підвищення акцизів", - відзначається у звіті.
Так, за даними НБУ, у поточному році адміністративні ціни зростуть на 13,9%.
"Основний внесок визначатиме подорожчання тютюнової продукції (очікується на рівні 19%) внаслідок підвищення акцизного податку на неї", - додали у Нацбанку.
При цьому підвищення адміністративно регульованих цін у 2020-2021 роках переглянуто до 9,9% та 9,7% відповідно (з 11,1% та 10,3% у попередньому прогнозі) через нижчі світові ціни на газ у гривневому еквіваленті, що визначатимуть внутрішні тарифи на газ для населення та залежні від них централізоване опалення і гаряче водопостачання.
"Найбільший внесок в адміністративну інфляцію залишиться за тютюновою продукцією, вартість якої зростатиме значною мірою через подальше підвищення ставок акцизних зборів. Подорожчання алкогольної продукції прогнозується в межах 6-9% щорічно на прогнозному горизонті", - відзначили у НБУ.
Нагадаємо, у березні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 0,5%.