НБУ: инфляция в Украине стабилизировалась, но снизилась экономическая активность

Глобальный экономический рост все больше замедлялся и обусловил ослабление ценового давления, прежде всего на нефть и на товары, важные для украинского экспорта.

Детали

В отчете НБУ говорится, что потребительская инфляция в Украине демонстрирует признаки стабилизации (26,5% г/г в ноябре по сравнению с 26,6% в октябре). Ее сдерживали расширение предложения продуктов питания, слабый потребительский спрос, в том числе вследствие отключений электроэнергии, приближение наличного курса гривны к официальному и стабилизация инфляционных ожиданий, неизменные тарифы на ЖКУ. Зато поддерживали инфляционное давление последствия военных действий и терактов россии, в частности дефицит электроэнергии.

Дефицит электроэнергии вследствие масштабных обстрелов энергообъектов приводит к ослаблению экономической активности, сокращению производства и увеличению издержек бизнеса.

В то же время, бизнес пытается приспособиться к ограничениям: закупает генераторы и переводит производство на ночные смены. Работа "зернового коридора", завершение жатвы и освобождение Херсона частично поддерживают экономическую активность.

В отчете также указывается, что перебои с электроэнергией ухудшают и состояние рынка труда: спрос на рабочую силу и рост количества соискателей ослабли. Номинальные зарплаты приблизились к уровню прошлого года, реальные - существенно снизились, особенно в частном секторе. Риски активизации передвижения усилились.

«Дефицит государственного бюджета в дальнейшем расширяется из-за значительных расходов и слабых доходов. По-прежнему основные источники финансирования дефицита – международная помощь и выкуп ОВГЗ со стороны НБУ.

В октябре текущий счет вернулся к дефициту из-за расширения отрицательного сальдо торговли товарами и отсутствия грантов. Но благодаря поступлению значительных сумм кредитов от иностранных партнеров произошел приток капитала по финансовому счету, а резервы выросли до 25,2 млрд долл. по состоянию на конец октября. В ноябре резервы продолжили расти благодаря международной помощи и к концу месяца составили 28 млрд долл.», – сообщили в НБУ.

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