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НБУ: інфляція в Україні стабілізувалася, але знизилась економічна активність

НБУ: інфляція в Україні стабілізувалася, але знизилась економічна активність

Київ • УНН

 • 592986 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Споживча інфляція в грудні демонструє стабілізацію, однак на тлі відключень електроенергії спостерігається послаблення економічної активності. Про це йдеться у Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку за грудень, передає УНН.

Глобальне економічне зростання дедалі сповільнювалося та зумовило послаблення цінового тиску, насамперед на нафту та на товари, важливі для українського експорту.

Деталі

У звіті НБУ йдеться, що споживча інфляція в Україні демонструє ознаки стабілізації (26,5% р/р у листопаді порівняно з 26,6% у жовтні). ЇЇ стримували розширення пропозиції продуктів харчування, слабкий споживчий попит, у тому числі унаслідок відключень електроенергії, наближення готівкового курсу гривні до офіційного та стабілізація інфляціних очікувань, незмінні тарифи на ЖКП. Натомість підтримували інфляційний тиск наслідки воєнних дій та терактів рф, зокрема дефіцит електроенергії.

Дефіцит електроенергії унаслідок масштабних обстрілів енергооб'єктів зумовлює послаблення економічної активності, скорочення виробництва та збільшення витрат бізнесу.

Водночас бізнес намагається пристосуватися до обмежень: закуповує генератори та переводить виробництво на нічні зміни. Робота "зернового коридору", завершення жнив та звільнення Херсона частково підтримують економічну активність.

У звіті також вказується, що перебої з електроенергією погіршують і стан ринку праці: попит на робочу силу та зростання кількості пошукачів роботи послабилися. Номінальні зарплати наблизились до рівня минулого року, реальні - істотно знизились, особливо у приватному секторі. Ризики активізації міграції посилилися.

«Дефіцит державного бюджету надалі розширюється через значні видатки та слабкі доходи. Як і раніше, основні джерела фінансування дефіциту – міжнародна допомога та викуп ОВДП з боку НБУ. 

У жовтні поточний рахунок повернувся до дефіциту через розширення від'ємного сальдо торгівлі товарами та відсутність грантів. Але завдяки надходженню значних сум кредитів від іноземних партнерів відбувся приплив капіталу за фінансовим рахунком, а резерви зросли до 25,2 млрд дол. станом на кінець жовтня. У листопаді резерви продовжили зростати завдяки міжнародній допомозі і на кінець місяця становили 28 млрд дол.», - повідомили в НБУ.

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