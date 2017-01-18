НБУ расширил спектр предоставляемых услуг в рамках публичного предложения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Национальный банк расширил перечень своих услуг, договор по которым заключается в форме Публичного предложения на заключение Единого договора банковского обслуживания и других услуг Национальным банком Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Теперь клиенты, путем присоединения к Публичному предложению, смогут получать такие услуги Нацбанка: участие в операциях по размещению депозитных сертификатов НБУ, осуществление операций на межбанковском валютном и фондовом рынках, оказание услуг системой электронной почты НБУ, предоставление услуг национальной платежной системы "ПРОСТРАНСТВО", расчетно-информационного обслуживания в СЭП НБУ, предоставление в пользование средств защиты информации НБУ, предоставление услуг удостоверяющего центра НБУ, предоставление услуг единой национальной системы Bank ID банкам и государственным учреждениям и депозитарное обслуживание.
В ведомстве напомнили, что ранее путем присоединения к Публичному предложению клиенты могли получать услуги только с депозитарного обслуживания. Публичное предложение о заключении депозитарного договора, в котором было предложено присоединиться депозитарным учреждениям-клиентам депозитария Национального банка, было утверждено и обнародовано в сентябре 2016 рок.
"Национальный банк и в дальнейшем планирует работать в направлении расширения спектра услуг в пределах объявления Публичного предложения и создать глобальную систему единого договора", - сообщили в НБУ.