НБУ расширил спектр предоставляемых услуг в рамках публичного предложения

Теперь клиенты, путем присоединения к Публичному предложению, смогут получать такие услуги Нацбанка: участие в операциях по размещению депозитных сертификатов НБУ, осуществление операций на межбанковском валютном и фондовом рынках, оказание услуг системой электронной почты НБУ, предоставление услуг национальной платежной системы "ПРОСТРАНСТВО", расчетно-информационного обслуживания в СЭП НБУ, предоставление в пользование средств защиты информации НБУ, предоставление услуг удостоверяющего центра НБУ, предоставление услуг единой национальной системы Bank ID банкам и государственным учреждениям и депозитарное обслуживание.

В ведомстве напомнили, что ранее путем присоединения к Публичному предложению клиенты могли получать услуги только с депозитарного обслуживания. Публичное предложение о заключении депозитарного договора, в котором было предложено присоединиться депозитарным учреждениям-клиентам депозитария Национального банка, было утверждено и обнародовано в сентябре 2016 рок.

"Национальный банк и в дальнейшем планирует работать в направлении расширения спектра услуг в пределах объявления Публичного предложения и создать глобальную систему единого договора", - сообщили в НБУ.