НБУ розширив спектр надання послуг в рамках публічної пропозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Національний банк розширив перелік своїх послуг, договір за якими укладається у формі Публічної пропозиції на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та інших послуг Національним банком України. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Відтепер клієнти, шляхом приєднання до Публічної пропозиції, зможуть отримувати такі послуги Нацбанку: участь в операціях з розміщення депозитних сертифікатів НБУ, здійснення операцій на міжбанківському валютному та фондовому ринках, надання послуг системою електронної пошти НБУ, надання послуг національної платіжної системи “ПРОСТІР”, розрахунково-інформаційного обслуговування в СЕП НБУ, надання в користування засобів захисту інформації НБУ, надання послуг Засвідчувальним центром НБУ, надання послуг єдиної національної системи Bank ID банкам та державним установам та депозитарне обслуговування.
У відомстві нагадали, що раніше шляхом приєднання до Публічної пропозиції клієнти могли отримувати послуги лише з депозитарного обслуговування. Публічна пропозиція щодо укладання депозитарного договору, до якої було запропоновано приєднатися депозитарним установам-клієнтам депозитарія Національного банку, була затверджена та оприлюднена у вересні 2016 рок.
"Національний банк і надалі планує працювати у напрямі розширення спектру послуг, що надаються в межах оголошення Публічної пропозиції, та створити глобальну систему єдиного договору",- повідомили в НБУ.