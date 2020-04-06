НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Национальный банк разработал единые подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления безналичного перевода средств со счета на счет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В НБУ отмечается, что сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам.
“Поэтому отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов. В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Национальный банк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитных переводов”, — говорится в сообщении.
Так, Нацбанк изложил свои предложения в проекте постановления “Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов”, что предлагается для общественного обсуждения.
В документе изложены требования к формированию элементов данных QR-кода, в частности к:
• структуре полей, названия и назначения элементов;
• длины этих элементов, включая их обязательность и наполнение данными в зависимости от назначения элемента;
• характеристик символов QR-кода
• методов кодирования символов данных;
• форматов символов;
• характеристик размеров QR-кода
• правил коррекции ошибок;
• алгоритмов декодирования ссылок;
• других параметров, определенных международным стандартом ISO/IEC 18004: 2015.
“Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (в частности, Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами)”, — отмечается в сообщении.
Напомним, НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса.