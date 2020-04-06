НБУ разработал подходы к формированию QR-кода для денежных переводов

В НБУ отмечается, что сегодня участники платежного рынка Украины уже используют QR-коды для перевода средств, в том числе для оплаты товаров и услуг. В то же время нет единых подходов к формированию QR-кодов, поэтому участники рынка формируют их по собственным правилам.

“Поэтому отсутствует совместимость, когда QR-код, сформированный одним участником, обрабатывался бы в инфраструктуре другого участника. Это создает неудобства как для поставщиков товаров и услуг, так и для их клиентов. В связи с этим и в ответ на пожелания участников украинского платежного рынка Национальный банк решил ввести единые подходы к использованию QR-кода для перевода средств, в частности кредитных переводов”, — говорится в сообщении.

Так, Нацбанк изложил свои предложения в проекте постановления “Об утверждении Правил формирования и использования QR-кода для осуществления кредитных переводов”, что предлагается для общественного обсуждения.

В документе изложены требования к формированию элементов данных QR-кода, в частности к:

• структуре полей, названия и назначения элементов;

• длины этих элементов, включая их обязательность и наполнение данными в зависимости от назначения элемента;

• характеристик символов QR-кода

• методов кодирования символов данных;

• форматов символов;

• характеристик размеров QR-кода

• правил коррекции ошибок;

• алгоритмов декодирования ссылок;

• других параметров, определенных международным стандартом ISO/IEC 18004: 2015.

“Аналогичные подходы к формированию и использованию QR-кода для осуществления кредитных переводов введены многими странами Европейского Союза (в частности, Австрией, Германией, Бельгией, Финляндией и Нидерландами)”, — отмечается в сообщении.

Напомним, НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса.