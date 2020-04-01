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НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу

НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу

Київ • УНН

 • 13631 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна має весь інструментарій для протидії кризі та пом’якшення падіння економіки на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

"Нинішня криза, зумовлена поширенням коронавірусу, специфічна і суттєво відрізняється від криз 2008-2009 та 2014-2015 років. Безумовно, вона позначиться на зростанні української економіки. Однак в України є увесь інструментарій для протидії кризі та пом’якшення падіння, доступний іншим країнам:

- монетарне стимулювання економіки, на яке і було спрямоване березневе рішення НБУ знизити облікову ставку з 11% до 10% річних;

- підтримка фінансової стабільності через інтервенції для згладжування коливань курсу гривні;

- підтримка ліквідності банків;

- фіскальні заходи Уряду для підтримки бізнесу та громадян, які найбільше потерпають від обмежувальних заходів, запроваджених для подолання епідемії", - зазначили в Нацбанку.

Крім того, повідомляється, що Україні буде набагато легше пройти цей період за умови отримання фінансової допомоги від МВФ та інших офіційних кредиторів.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна може збільшити програму фінансової підтримки МВФ мінімум до 8 млрд доларів.

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