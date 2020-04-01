НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна має весь інструментарій для протидії кризі та пом’якшення падіння економіки на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомило правління Національного банку на зустрічі з членами Європейської Бізнес Асоціації та бізнесу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.