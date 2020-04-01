НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина имеет весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.