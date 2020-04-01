НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71830 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84935 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97973 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95229 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106280 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91743 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103499 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106114 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131127 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

Киев  •  УНН

 • 13629 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина имеет весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Нынешний кризис, обусловленный распространением коронавируса, специфический и существенно отличается от кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов. Безусловно, он скажется на росте украинской экономики. Однако у Украины есть весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения, доступный другим странам:

- монетарное стимулирование экономики, на которое и было направлено мартовское решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых;

- поддержка финансовой стабильности через интервенции для сглаживания колебаний курса гривны;

- поддержка ликвидности банков;

- фискальные меры правительства для поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер, введенных для преодоления эпидемии", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, сообщается, что Украине будет гораздо легче пройти этот период при условии получения финансовой помощи от МВФ и других официальных кредиторов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 млрд долларов.

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