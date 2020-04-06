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НБУ розробив підходи до формування QR-коду для грошових переказів

НБУ розробив підходи до формування QR-коду для грошових переказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Національний банк розробив єдині підходи до формування та використання QR-коду для здійснення безготівкового переказу коштів із рахунку на рахунок. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

В НБУ зазначається, що сьогодні учасники платіжного ринку України вже використовують QR-коди для переказу коштів, у тому числі для оплати товарів та послуг. Водночас немає єдиних підходів до формування QR-кодів, тому учасники ринку формують їх за власними правилами.

“Через це відсутня взаємосумісність, коли QR-код, сформований одним учасником, оброблявся б у інфраструктурі іншого учасника. Це створює незручності як для надавачів товарів і послуг, так і для їх клієнтів. У зв’язку з цим та у відповідь на побажання учасників українського платіжного ринку Національний банк вирішив запровадити єдині підходи до використання QR-коду для переказу коштів, зокрема кредитових переказів”, — йдеться в повідомленні.

Так, Нацбанк виклав свої пропозиції у проекті постанови “Про затвердження Правил формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів”, що пропонується для громадського обговорення.

У документі викладено вимоги до формування елементів даних QR-коду, зокрема до:
• структури полів, назви та призначення елементів;
• довжини цих елементів, уключаючи їх обов’язковість та наповнення даними залежно від призначення елемента;
• характеристик символів QR-коду;
• методів кодування символів даних;
• форматів символів;
• характеристик розмірів QR-коду;
• правил корекції помилок;
• алгоритмів декодування посилань;
• інших параметрів, визначених міжнародним стандартом ISO/IEC 18004:2015.

"Аналогічні підходи до формування та використання QR-коду для здійснення кредитових переказів запроваджені багатьма країнами Європейського Союзу (зокрема, Австрією, Німеччиною, Бельгією, Фінляндією та Нідерландами)",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу.

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