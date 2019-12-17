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НБУ: риски остановки транзита газа Украина высокие

НБУ: риски остановки транзита газа Украина высокие

Киев  •  УНН

 • 12883 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Национальный банк Украины считает высокими риски остановки транзита газа по территории Украины. Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, обнародованном сегодня, передает УНН.

"Риски остановки транзита газа по территории Украины высокие", - говорится в отчете НБУ.

Также отмечается, что геополитические и геоэкономические риски остаются высокими, мировая экономика и международная торговля резко замедлились. "Вместе с тем, риски рецессии отступили, ожидания на 2020 год лучше, чем полгода назад. РМИ для производства начал расти для ряда регионов. Стоимость активов развивающихся экономик восстанавливается вяло", - отметили в НБУ.

Напомним, трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться вопрос транзита российского газа через Украину с 2020 года, запланировано в четверг, 19 декабря.

Добавим, до этой запланированной встречи были двусторонние переговоры на эту тему между представителями Украины и России. После очередного такого раунда 13 декабря в Вене в Нафтогазе сообщили об "относительно успешных" переговорах по газу с Россией.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что до заключения нового транзитного контракта необходимо "решить комплекс принципиально важных вопросов", в частности - "урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной, что означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа". В НАК в ответ на требования Газпрома для нового транзитного контракта заявили о невозможности "обнулить" или забыть арбитражные решения.

Газовый вопрос нарушали и на полях саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В Нафтогазе по результатам отмечали, что "ничего не обнуляют с РФ".

Россия, Украина и Еврокомиссия ведут консультации по вопросу транзита российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года. Так, контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" истекает 31 декабря 2019 года.

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