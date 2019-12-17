НБУ: ризики зупинки транзиту газу Україною високі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Національний банк України вважає високими ризики зупинки транзиту газу територією України. Про це йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність, оприлюдненому сьогодні, передає УНН.
"Ризики зупинки транзиту газу територією України високі", - йдеться у звіті НБУ.
Також зазначається, що геополітичні та геоекономічні ризики залишаються високими, світова економіка та міжнародна торгівля різко уповільнилися. "Водночас, ризики рецесії відступили, очікування на 2020 рік кращі, ніж півроку тому. РМІ для виробництва почав зростати для низки регіонів. Вартість активів економік, що розвиваються, відновлюється мляво", - зазначили у НБУ.
Нагадаємо, тристоронні переговори за участю України, Росії та Єврокомісії, на яких обговорюватиметься питання транзиту російського газу через Україну з 2020 року, заплановано у четверг, 19 грудня.
Додамо, до цієї запланованої зустрічі були двосторонні переговори на цю тему між представниками України і Росії. Після чергового такого раунду 13 грудня у Відні у Нафтогазі повідомили про "відносно успішні" переговори щодо газу з Росією.
Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", зокрема - "врегулювання судових спорів між "Газпромом" і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу". У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість "обнулити" або забути арбітражні рішення.
Газове питання порушували і на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що "нічого не обнуляють з РФ".
Росія, Україна і Єврокомісія ведуть консультації з питання транзиту російського газу в ЄС через українську територію в період з 2020 року. Так, контракт на поставку і транзит газу через Україну між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується 31 грудня 2019 року.