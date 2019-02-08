НБУ: реальные зарплаты в 2019 году вырастут на 7%

"Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (с около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и снижения темпов конвергенции зарплат. Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%", - указали в НБУ.

При этом указано, что все еще высокий уровень безработицы (8,5 - 8,7% по методологии МОТ) на прогнозном горизонте будет обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики. Замедление миграционных процессов и выравнивание диспропорций на рынке труда будет снижать давление на рост заработных плат.

Напомним, показатель средней зарплаты в 2019 году в Украине запланирован на уровне 10,5 тыс. грн.