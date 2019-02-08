НБУ: реальні зарплати у 2019 році зростуть на 7%

"Темпи зростання середньої номінальної заробітної плати уповільнюватимуться (з близько 16% у поточному році до 9% у 2021 році) як за рахунок послаблення відпливу робочої сили в країни ЄС, так і зниження темпів конвергенції зарплат. Реальні зарплати зростуть на 7% у 2019 році і надалі їх щорічне зростання уповільниться до близько 4%", - вказали у НБУ.

При цьому вказано, що усе ще високий рівень безробіття (8,5 – 8,7% за методологією МОП) на прогнозному горизонті обумовлюватиметься повільними темпами зростання економіки на тлі жорсткої монетарної та фіскальної політики. Уповільнення міграційних процесів та вирівнювання диспропорцій на ринку праці знижуватимуть тиск на зростання заробітних плат.

Нагадаємо, показник середньої зарплати у 2019 році в Україні заплановано на рівні 10,5 тис. грн.