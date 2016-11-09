НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков более чем на 1 млрд грн

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В среду 9 ноября по результатам очередного количественного тендера по рефинансированию банков были удовлетворены заявки трех банков на общую сумму 1,035 млрд грн с процентной ставкой в размере 16% годовых. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.