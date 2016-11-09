НБУ провел тендер по поддержке ликвидности банков более чем на 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В среду 9 ноября по результатам очередного количественного тендера по рефинансированию банков были удовлетворены заявки трех банков на общую сумму 1,035 млрд грн с процентной ставкой в размере 16% годовых. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацбанка.
"09.11.2016 состоялся очередной количественный тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки 3-х банков в общей сумме 1 035,0 млн грн по процентной ставке в размере 16,00% годовых", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе-сентябре 2016 года банки уменьшили задолженность перед НБУ на 13%.