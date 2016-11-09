НБУ провів тендер з підтримки ліквідності банків на понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У середу 9 листопада за результатами чергового кількісного тендеру з рефінансування банків було задоволено заявки трьох банків на загальну суму 1,035 млрд грн з процентною ставкою у розмірі 16% річних. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
"09.11.2016 відбувся черговий кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків в загальній сумі 1 035,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 16,00 % річних"- сказано в повідомленні.
Нагадаємо, протягом січня-вересня 2016 року банки зменшили заборгованість перед НБУ на 13%.