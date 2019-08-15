НБУ проведет аукционы по продаже памятных монет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальный банк Украины проведет аукционы по продаже памятных монет "Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины" и "Орлан-белохвост". Об этом сообщили в пресс-центре НБУ, передает УНН.
29 августа в 11:00 состоится аукцион по продаже памятных монет "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 100 грн из золота в футляре, 20 и 50 грн из серебра в футляре и 5 грн из нейзильбера в сувенирной упаковке.
Таких лотов будет продано 25, каждый из которых будет состоять из четырех указанных монет по одной каждого вида. Рекомендуемый шаг аукциона - 2000 грн на каждый лот.
5 сентября в 11:00 состоится аукцион по продаже памятных монет "Орлан-белохвост" из нейзильбера в сувенирной упаковке. Будут проданы пятнадцать отдельных лотов по 100 монет в каждом. Рекомендуемый шаг аукциона - 300 грн на каждый лот.
Начальная цена всех монет на аукционе будет установлена на уровне розничных цен Национального банка. Оба электронные аукционы состоятся на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".
Напомним, самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины".