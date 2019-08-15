НБУ проведет аукционы по продаже памятных монет

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 26408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57437 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121413 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131954 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122560 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126126 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128731 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151000 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140841 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
НБУ проведет аукционы по продаже памятных монет

НБУ проведет аукционы по продаже памятных монет

Киев  •  УНН

 • 7822 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Национальный банк Украины проведет аукционы по продаже памятных монет "Предоставление Томосу об автокефалии Православной церкви Украины" и "Орлан-белохвост". Об этом сообщили в пресс-центре НБУ, передает УНН.

29 августа в 11:00 состоится аукцион по продаже памятных монет "Предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины" номиналом 100 грн из золота в футляре, 20 и 50 грн из серебра в футляре и 5 грн из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Таких лотов будет продано 25, каждый из которых будет состоять из четырех указанных монет по одной каждого вида. Рекомендуемый шаг аукциона - 2000 грн на каждый лот.

5 сентября в 11:00 состоится аукцион по продаже памятных монет "Орлан-белохвост" из нейзильбера в сувенирной упаковке. Будут проданы пятнадцать отдельных лотов по 100 монет в каждом. Рекомендуемый шаг аукциона - 300 грн на каждый лот.

Начальная цена всех монет на аукционе будет установлена на уровне розничных цен Национального банка. Оба электронные аукционы состоятся на площадке Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Напомним, самой дорогой памятной монетой в первом полугодии 2019 года стала монета "25 лет независимости Украины".

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